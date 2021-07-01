В пятницу в Латвии будет жарко, местами ожидаются кратковременные дожди
В пятницу, 2 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +25...+30 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 2 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +25...+30 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди.
Ветер слабый, умеренный с востока, северо-востока.
Минимальная температура в ночь на пятницу составит от +15 градусов на востоке страны до +22 на Курземском побережье.
В столице в пятницу будет солнечно, есть небольшая вероятность дождя. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем повысится до +25.