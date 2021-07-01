Чт, 1.07.2021
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В пятницу в Латвии будет жарко, местами ожидаются кратковременные дожди

ФОТО: LETA

В пятницу, 2 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +25...+30 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди.

Ветер слабый, умеренный с востока, северо-востока.

Минимальная температура в ночь на пятницу составит от +15 градусов на востоке страны до +22 на Курземском побережье.

В столице в пятницу будет солнечно, есть небольшая вероятность дождя. Температура воздуха ночью составит около +20 градусов, днем повысится до +25.

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