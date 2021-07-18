В понедельник температура воздуха не будет выше +25 градусов
В понедельник после затяжной жары температура воздуха не превысит отметку в +25 градусов, сообщает агентство LETA.
В понедельник после затяжной жары температура воздуха не превысит отметку в +25 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается частично облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха поднимется до отметки в +20...+25 градусов.
Днем и ближе к вечеру интенсивность ультрафиолетового излучения будет средней или высокой, поэтому жителям стоит избегать длительного пребывания на солнце с открытыми частями тела.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется лишь до +22...+24 градусов.