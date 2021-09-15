Ср, 15.09.2021
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В среду местами воздух прогреется до +19 градусов

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 15 сентября, во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +12...+17 градусов, в юго-западных районах страны воздух прогреется до +17...+19 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет светить солнце, значительных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный от слабого до умеренного, в юго-западных районах слабый ветер переменных направлений.

В Риге ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха днем составит около +15 градусов.

Погода определяется зоной высокого давления.

Утром в среду воздух в Латвии остыл до 0..+7 градусов.

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