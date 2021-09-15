В среду местами воздух прогреется до +19 градусов
В среду, 15 сентября, во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +12...+17 градусов, в юго-западных районах страны воздух прогреется до +17...+19 градусов, прогнозируют синоптики.
В среду, 15 сентября, во второй половине дня температура воздуха в Латвии достигнет +12...+17 градусов, в юго-западных районах страны воздух прогреется до +17...+19 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет светить солнце, значительных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный от слабого до умеренного, в юго-западных районах слабый ветер переменных направлений.
Погода определяется зоной высокого давления.
Утром в среду воздух в Латвии остыл до 0..+7 градусов.