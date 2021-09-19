В воскресенье будет солнечно и прохладно, в Латгале возможен дождь
В воскресенье, 19 сентября, на большей части территории Латвии будет сухая и солнечная погода, а в Латгале и Селии день будет пасмурным и дождливым, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 19 сентября, на большей части территории Латвии будет сухая и солнечная погода, а в Латгале и Селии день будет пасмурным и дождливым, прогнозируют синоптики.
Температура воздуха составит +10...+14 градусов, в регионах с облачностью не превысит +6...+9 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду.
В Риге день будет сухим и солнечным, температура воздуха составит около +13 градусов.