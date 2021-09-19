На следующей недели в Латвии начнется астрономическая осень

Осеннее равноденствие наступит в среду в 22.21. В конце сентября продолжительность дня будет быстро сокращаться - каждый следующий день будет на 4 минуты и 46 секунд короче. Астрономическая осень продлится до 21 декабря, когда наступит зимнее солнцестояние.

В свою очередь метеорологическая осень в Латвии наступила уже около месяца назад. В Алуксне и на Видземской возвышенности она началась 18 августа, когда среднесуточная температура опустилась ниже +15 градусов, а на остальной территории страны - 22 августа.

Последние дни астрономической осени будут прохладными. На следующей неделе в ночь на среду и четверг температура воздуха местами может понизиться до -1…-3 градусов.