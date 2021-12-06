Морозы надолго не задержатся: по прогнозам синоптиков, скоро потеплеет до +8 градусов

На рабочей неделе сильнейшая за последние годы волна холода в декабре продолжится. Местами под ясным небом в темное время суток температура воздуха может опуститься до -20...-25 градусов, сообщает агентство LETA.

Ожидается, что с пятницы станет теплее и

в конце недели температура воздуха составит уже около нуля градусов, в свою очередь на следующей неделе в западной и центральной частях страны возможно потепление до +6...+8 градусов.

Если этот сценарий исполнится, из-за тающего снега и дождя в реках поднимется уровень воды и пойдет лед, возможно затопление низин.

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Напомним, что, согласно долгосрочным прогнозам, несмотря на холодное и снежное начало декабря, среднесуточная температура последнего месяца года ожидается немного выше нормы, умеренно теплой прогнозируется и зима в целом.