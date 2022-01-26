В четверг в Латвии будет моросить, местами ожидается снег
В четверг в Латвии временами ожидаются осадки. В Курземе главным образом будут идти дожди, а в восточной части страны ожидается снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
В четверг в Латвии временами ожидаются осадки. В Курземе главным образом будут идти дожди, а в восточной части страны ожидается снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.
Дороги будут скользкими. К пятнице снежный покров в Латгале и Видземе местами станет на десять сантиметров толще.
Во многих местах также ожидается туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня и вечером на южном побережье Курземе усилится в порывах до 19 метров в секунду.
Температура воздуха составит -2...+3 градуса, в Курземе до +5 градусов, а на востоке страны в начале ночи опустится до -7 градусов.
В Риге в четверг будет облачно, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, начиная с полудня и затем в начале ночи количество осадков увеличится. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада, температура воздуха составит 0...+3 градуса.