В четверг в Латвии будет моросить, местами ожидается снег

Дороги будут скользкими. К пятнице снежный покров в Латгале и Видземе местами станет на десять сантиметров толще.

Во многих местах также ожидается туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня и вечером на южном побережье Курземе усилится в порывах до 19 метров в секунду.

Температура воздуха составит -2...+3 градуса, в Курземе до +5 градусов, а на востоке страны в начале ночи опустится до -7 градусов.