Ср, 26.01.2022
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В четверг в Латвии будет моросить, местами ожидается снег

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Латвии временами ожидаются осадки. В Курземе главным образом будут идти дожди, а в восточной части страны ожидается снег и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Дороги будут скользкими. К пятнице снежный покров в Латгале и Видземе местами станет на десять сантиметров толще.

Во многих местах также ожидается туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня и вечером на южном побережье Курземе усилится в порывах до 19 метров в секунду.

Температура воздуха составит -2...+3 градуса, в Курземе до +5 градусов, а на востоке страны в начале ночи опустится до -7 градусов.

В Риге в четверг будет облачно, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, начиная с полудня и затем в начале ночи количество осадков увеличится. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада, температура воздуха составит 0...+3 градуса.

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