В первый день июня местами ожидается гроза

В первой половине дня в Курземе пройдут дожди, во второй половине дня в западной и центральной частях страны также ожидается дождь, местами сильный, возможны грозы.

До утра четверга количество осадков местами в западных регионах страны превысит 30 миллиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране желтое предупреждение о сильном дожде.

Температура воздуха составит от +14...+18 градусов в Курземе до +18...+22 на остальной территории Латвии.

Во время ливней возможны порывы юго-восточного ветра до 17 метров в секунду.

В Риге сильный дождь ожидается в среду вечером и в ночь на четверг. Температура воздуха составит около +20 градусов.