В первый день июня местами ожидается гроза
В среду в Латвии будет облачно, более солнечная погода возможна на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии будет облачно, более солнечная погода возможна на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В первой половине дня в Курземе пройдут дожди, во второй половине дня в западной и центральной частях страны также ожидается дождь, местами сильный, возможны грозы.
До утра четверга количество осадков местами в западных регионах страны превысит 30 миллиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране желтое предупреждение о сильном дожде.
Температура воздуха составит от +14...+18 градусов в Курземе до +18...+22 на остальной территории Латвии.
Во время ливней возможны порывы юго-восточного ветра до 17 метров в секунду.
В Риге сильный дождь ожидается в среду вечером и в ночь на четверг. Температура воздуха составит около +20 градусов.
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