Сегодня воздух прогреется до +33 градусов, ​​местами ожидаются ливни

Солнце нагреет воздух до +28...+33 градусов. Красное предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об экстремальной жаре продолжает действовать по всей стране.

Хотя дождь и грозовые тучи вызовут порывы ветра разного направления, преобладающий ветер будет слабым южным, юго-восточным.

Вероятность грозы в Риге будет ниже, чем по стране. Слабый юго-восточный ветер сменится южным, воздух прогреется до +31...+32 градусов.

Во вторник в 5 часов температура воздуха была от +15,6 градуса в Мадоне до +22,7 градуса в центре Риги. Тропическая ночь была зафиксирована не только в Риге, но и в нескольких других местах Латвии.

Облака частично закрывают небо, сквозь них светит солнце, осадков нет. Ветер слабый восточный, юго-восточный, на востоке страны преимущественно безветренно.

Погоду определяет область повышенного давления. Атмосферное давление 1018-1022 гПа на уровне моря.

Не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов из-за интенсивного ультрафиолетового излучения и жары.

Температура воды в крупнейших реках и озерах в основном от +19 до +25 градусов, в Рижском заливе - от +14 до +17 градусов, в Колке - до +22 градусов, а в море у Лиепаи и Вентспилса - плюс 18-19 градусов, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник, 27 июня, в Латвии было побито 18 температурных рекордов.