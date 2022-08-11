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Прогноз на ближайшие дни: на выходных - сухо и жарко; на новой неделе - ливни с грозами

rus.tvnet.lv/LETA
Прогноз на ближайшие дни: на выходных - сухо и жарко; на новой неделе - ливни с грозами
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В конце этой недели ожидается сухая и жаркая погода, а на следующей неделе - обильные осадки, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу температура воздуха повысится до +23…+28 градусов, ночная температура составит +9…+14 градусов. В субботу и воскресенье температура сохранится в пределах +23…+28, а ночи станут теплее - местами до +17…+19 градусов.

На следующей неделе в Латвии усилится влияние циклона. В понедельник постепенно увеличится облачность, и во второй половине дня в Латвию с юга придет зона осадков с грозами. Дожди продолжатся и во вторник, а в среду прогнозируются продолжительные ливни с грозами.

Ночная температура воздуха составит +16…+20 градусов, днем будет +23…+28 градусов, местами до +30 градусов.

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