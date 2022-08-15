Во вторник солнце будет чередоваться с облаками, но жара не отступит

В ночь на вторник небо будет частично затянуто облаками, местами пройдут кратковременные дожди, в начале ночи возможны грозы. Будет дуть легкий ветер. Воздух охладится до температуры +15...+19 градусов, местами на побережье столбики термометров остановятся на отметке +20 градусов.

Днем будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый. Температура воздуха повысится до +28...+32 градусов, лишь местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.

В середине и во второй половине дня на солнце интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому не рекомендуется длительное пребывание под прямыми солнечными лучами.

В Риге ночью ожидается частичная облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит около +20 градусов. В течение дня в столице прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть восточный ветер от слабого до умеренного, столбик термометра поднимется до +31 градуса.

Галерея: Лето в Латвии