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В среду будет теплее, но местами ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
В среду будет теплее, но местами ожидаются дожди
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В среду в западной и центральной частях Латвии периодически будет выглядывать солнце и температура воздуха поднимется до +15...+19 градусов, на востоке страны погода останется преимущественно облачной, а воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Синоптики прогнозируют, что во многих местах ожидаются кратковременные дожди.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - западный.

В Риге количество облаков сократится, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +18 градусов.

В юго-восточной части страны по-прежнему в силе желтое предупреждение о повышенной пожароопасности местами в лесах.

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