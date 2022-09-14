В среду в западной и центральной частях Латвии периодически будет выглядывать солнце и температура воздуха поднимется до +15...+19 градусов, на востоке страны погода останется преимущественно облачной, а воздух прогреется до +13...+15 градусов.
В среду будет теплее, но местами ожидаются дожди
В среду будет теплее, но местами ожидаются дожди
Синоптики прогнозируют, что во многих местах ожидаются кратковременные дожди.
Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - западный.
В Риге количество облаков сократится, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +18 градусов.
В юго-восточной части страны по-прежнему в силе желтое предупреждение о повышенной пожароопасности местами в лесах.
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