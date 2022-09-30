Прогноз синоптиков: какой будет погода в последний день сентября?

В некоторых районах ожидаются небольшие кратковременные дожди, в первой половине дня местами еще сохранится туман. Наихудшая видимость в 5:00 часов утра была около 200 метров в Руиене и Салдусе, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

При юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха повысится до +11...+15 градусов.

В Риге днем облачность будет чередоваться с солнцем, значительных осадков не ожидается. Ветер - слабый юго-западный. Во второй половине дня воздух прогреется до +14 градусов.

Галерея: Осень в Латвии