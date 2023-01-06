На следующей неделе возможен ледяной дождь

Ледяной дождь возможен уже в воскресенье, особенно высока его вероятность вечером в Курземе.

В выходные дни местами сохранятся морозы, на востоке страны температура может опуститься до -20 градусов, в то время как в Курземе в воскресенье потеплеет до -2...+2 градусов.

На следующей неделе в Латвии возможна оттепель, хотя пока прогнозы изменчивы.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что мороз приведет к интенсивному образованию на реках ледяной шуги и местами, по мере увеличения имеющихся скоплений льда и образования новых, могут быть затоплены обширные территории.