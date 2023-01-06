В начале следующей недели в Латвии ожидаются осадки - не только снег, но и ледяной дождь, прогнозируют синоптики.
На следующей неделе возможен ледяной дождь
На следующей неделе возможен ледяной дождь
Ледяной дождь возможен уже в воскресенье, особенно высока его вероятность вечером в Курземе.
В выходные дни местами сохранятся морозы, на востоке страны температура может опуститься до -20 градусов, в то время как в Курземе в воскресенье потеплеет до -2...+2 градусов.
На следующей неделе в Латвии возможна оттепель, хотя пока прогнозы изменчивы.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что мороз приведет к интенсивному образованию на реках ледяной шуги и местами, по мере увеличения имеющихся скоплений льда и образования новых, могут быть затоплены обширные территории.
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