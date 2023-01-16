Во вторник в Латвии ожидаются дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Дождь со снегом и порывы ветра - прогноз погоды на вторник
Дождь со снегом и порывы ветра - прогноз погоды на вторник
Небо будет преимущественно затянуто облаками. Дороги во многих местах станут скользкими.
Юго-восточный ветер усилится, утром и днем его скорость в порывах составит 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 17 метров в секунду.
Температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге ночь на вторник пройдет без осадков, днем ожидается дождь и мокрый снег, а также юго-восточный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.
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