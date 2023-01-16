Дождь со снегом и порывы ветра - прогноз погоды на вторник

Небо будет преимущественно затянуто облаками. Дороги во многих местах станут скользкими.

Юго-восточный ветер усилится, утром и днем его скорость в порывах составит 9-14 метров в секунду, на Курземском побережье Рижского залива - до 17 метров в секунду.

Температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ночь на вторник пройдет без осадков, днем ожидается дождь и мокрый снег, а также юго-восточный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит 0...+3 градуса.