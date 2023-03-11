В воскресенье в Латвии будет солнечно, но ожидается и метель

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -4..-9 градусов, на побережье -1 градус. Днем воздух прогреется до -2..+2 градусов.

Ночью дороги обледенеют, днём дорожные условия на автомагистралях улучшатся, а маленькие дороги останутся покрыты снегом и льдом.

Ветер западный, северо-западный, слабый до умеренного, на Южнокурземском побережье порывами до 19 метров в секунду.

В Риге в воскресенье временами будет светить солнце, возможен кратковременный снег. Ветер слабый до умеренного западный. Температура воздуха утром составит -5 градусов, днем около нуля.