Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, с понедельника в Латвию начнут поступать более холодные воздушные массы.
Холодные воздушные массы с севера, взаимодействуя с циклонами, периодически будут приносить дожди, а местами в восточных районах - и мокрый снег.
Температура воздуха будет держаться в основном в пределах +1...+6 градусов, однако в ночь на среду столбик термометра может опуститься до отметки в 0...-1 градус.
С середины недели повысится атмосферное давление, станет суше, однако температура воздуха продолжит снижаться.
Напомним, ранее европейские синоптики рассказали о том, какой будет предстоящая зима.
Этой зимой в Северной Европе ожидается теплое и богатое на осадки начало сезона, а во второй половине зимы станет холоднее и суше, свидетельствуют обобщенные данные программы Европейского союза Copernicus.
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