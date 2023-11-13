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Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

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Осенний пейзаж в Латвии
Осенний пейзаж в Латвии Фото: Una Kupruka/LETA

По прогнозам синоптиков, с понедельника в Латвию начнут поступать более холодные воздушные массы.

Холодные воздушные массы с севера, взаимодействуя с циклонами, периодически будут приносить дожди, а местами в восточных районах - и мокрый снег.

Температура воздуха будет держаться в основном в пределах +1...+6 градусов, однако в ночь на среду столбик термометра может опуститься до отметки в 0...-1 градус.

С середины недели повысится атмосферное давление, станет суше, однако температура воздуха продолжит снижаться.

Напомним, ранее европейские синоптики рассказали о том, какой будет предстоящая зима. 

Этой зимой в Северной Европе ожидается теплое и богатое на осадки начало сезона, а во второй половине зимы станет холоднее и суше, свидетельствуют обобщенные данные программы Европейского союза Copernicus.

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