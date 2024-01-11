В четверг похолодает, будет дуть северный ветер

Небо постепенно прояснится, но востоке страны пройдет кратковременный снег, возможна метель.

К вечеру температура воздуха опустится - от -3 градусов в Курземе до -10 градусов в Видземе и Латгале.

В Риге осадков не ожидается, облачность постепенно уменьшится, а северный ветер усилится до 19 метров в секунду. Температура воздуха в столице к вечеру опустится до -5 градусов.

Галерея: Холодный день в Риге

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