В четверг похолодает, будет дуть северный ветер

В четверг, 11 января, в Латвии будет дуть порывистый северный ветер до 14-19 метров в секунду, который принесет похолодание, прогнозируют синоптики.
Небо постепенно прояснится, но востоке страны пройдет кратковременный снег, возможна метель.
К вечеру температура воздуха опустится - от -3 градусов в Курземе до -10 градусов в Видземе и Латгале.
В Риге осадков не ожидается, облачность постепенно уменьшится, а северный ветер усилится до 19 метров в секунду. Температура воздуха в столице к вечеру опустится до -5 градусов.
Галерея: Холодный день в Риге
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