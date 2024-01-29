В Колке побит рекорд тепла 29 января

Это и самая высокая на сегодня температура воздуха, зарегистрированная в 2024 году в Латвии.

Рекорд всей страны не побит: 29 января 1992 года в Мерсрагсе столбик термометра поднялся до +8 градусов.

В два часа дня температура воздуха в стране составляла от +1,2 градуса в Дагде и +1,5 градуса в Алуксне до +5,8 градуса в Вентспилсе и +6,8 градуса в Колке.

Самые сильные порывы южного, юго-западного ветра зарегистрированы в Вентспилсе - они достигли 19 метров в секунду.

Теплая погода ожидается и в ближайшие дни, временами вероятны осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

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