В Колке побит рекорд тепла 29 января

В понедельник, 29 января, температура воздуха в Колке достигла +7 градусов, что стало новым рекордом тепла 29 января на этой наблюдательной станции, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Это и самая высокая на сегодня температура воздуха, зарегистрированная в 2024 году в Латвии.
Рекорд всей страны не побит: 29 января 1992 года в Мерсрагсе столбик термометра поднялся до +8 градусов.
В два часа дня температура воздуха в стране составляла от +1,2 градуса в Дагде и +1,5 градуса в Алуксне до +5,8 градуса в Вентспилсе и +6,8 градуса в Колке.
Самые сильные порывы южного, юго-западного ветра зарегистрированы в Вентспилсе - они достигли 19 метров в секунду.
Теплая погода ожидается и в ближайшие дни, временами вероятны осадки и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.
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