Синоптики рассказали о прогнозе погоды на начало февраля

В первый день февраля временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, а температура воздуха составит 0...+4 градуса. Будет дуть западный, юго-западный ветер порывами 12-17 метров в секунду, в Курземе - до 22 метров в секунду.

В пятницу небо прояснится, ночью ожидается небольшой мороз. Вечером Курземе накроет зона осадков, а на остальной территории Латвии снег и дождь ожидаются в ночь на субботу. В субботу днем с умеренным западным ветром поступят теплые воздушные массы, и в Курземе и Земгале температура воздуха достигнет +7 градусов.

В воскресенье температура воздуха составит +1...+5 градусов, во многих регионах ожидается дождь и мокрый снег, порывистый западный ветер.

На следующей неделе температура понизится, во многих регионах пройдет снег, местами сильный. В отдельные ночи температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.

В конце этой недели ожидается повышение уровня воды в реках, при этом в некоторых регионах возможны резкие колебания по мере таяния льда.

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