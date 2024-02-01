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В пятницу станет прохладнее

rus.tvnet.lv/LETA
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Погода в Риге
Погода в Риге Фото: Zane Bitere/LETA

Пятница, 2 февраля, в Латвии будет солнечной, но более прохладной, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит -1...-5 градусов, на побережье - +1...+2 градуса. В начале ночи местами возможен снег, а порывы западного, северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду.

В пятницу будет преимущественно солнечно, но постепенно увеличится облачность, и вечером в Курземе, а позже и в центральных регионах страны ожидается дождь и мокрый снег. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге в пятницу будет светить солнце, а вечером и ночью возможны осадки. Температура воздуха составит -2 градуса утром и +3 градуса днем.

Галерея: Февраль в Риге

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