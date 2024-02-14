В День святого Валентина ожидаются небольшие осадки

В среду, 14 февраля, в Латвии пройдут небольшие дожди и снег, во второй половине дня и вечером в Курземе будет больше осадков, прогнозируют синоптики.
Местами выглянет солнце, будет дуть слабый, преимущественно западный и южный ветер.
Температура воздуха повысится до 0...+5 градусов. Днем условия движения на главных дорогах улучшатся, а к вечеру вновь образуется обледенение.
На северо-востоке страны сохраняется обледенение деревьев и проводов, наиболее сложная ситуация - в Алуксненском и Балвском краях, где зафиксированы обрывы линий электропередач.
В Риге в среду существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит +3...+4 градуса.
Галерея: День святого Валентина
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