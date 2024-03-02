В субботу воздух прогреется до +11 градусов

Днем небо прояснится, во многих регионах будет солнечно, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный, восточный ветер, в Курземе на побережье Рижского залива - порывами до 15 метров в секунду.

Температура днем составит +4...+9 градусов, местами, преимущественно на юге страны, воздух прогреется до +11 градусов.

В Риге день будет ясным, осадков не ожидается, а температура воздуха составит +8...+10 градусов.

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