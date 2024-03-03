Фото ⟩ На новой неделе погода в Латвии может преподнести сюрпризы

Новая неделя начнется с солнечной и сухой погоды, а в выходные может выпасть снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В первой половине недели под влиянием антициклона будет малооблачно, осадков не ожидается. По ночам температура опустится до 0...-6 градусов, а днем составит +2...+7 градусов.
Darba nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu laiku☀️— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 3, 2024
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Во второй половине недели сохранится влияние области высокого давления - будет солнечно, без существенных осадков, однако в выходные, по последним прогнозам, возможен снег.
С приходом более холодных воздушных масс по ночам температура понизится до 0...-5 градусов, на востоке - до -8 градусов, а дневная составит 0...+5 градусов.
Фото: весна в Латвии
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