Фото ⟩ На новой неделе погода в Латвии может преподнести сюрпризы

В первой половине недели под влиянием антициклона будет малооблачно, осадков не ожидается. По ночам температура опустится до 0...-6 градусов, а днем составит +2...+7 градусов.

Во второй половине недели сохранится влияние области высокого давления - будет солнечно, без существенных осадков, однако в выходные, по последним прогнозам, возможен снег.

С приходом более холодных воздушных масс по ночам температура понизится до 0...-5 градусов, на востоке - до -8 градусов, а дневная составит 0...+5 градусов.

Фото: весна в Латвии

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