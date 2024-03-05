Февраль в Латвии оказался теплее обычного

Средняя температура воздуха в феврале составила +0,6 градуса, и он стал самым теплым зимним месяцем с 2020 года, когда средние температуры февраля и января составляли +2,2 и +3,1 градуса соответственно.

Минимальная температура воздуха в прошлом месяце составила -17,6 градуса 10 февраля в Алуксне, а самая высокая температура, +11,4 градуса, была зафиксирована 16 февраля в Павилосте. В феврале было побито 11 рекордов тепла.

Среднемесячная температура воздуха в Колке была ближе всего к норме - на 2,3 градуса выше, а в Даугавпилсе февраль был даже на 4,8 градуса теплее обычного.

Среднее количество осадков в Латвии в феврале составило 56,5 миллиметра, или 140% от нормы.

В первой половине месяца часто шел снег и мокрый снег, на Дагдской наблюдательной станции высота снежного покрова достигала 37 сантиметров, а к концу месяца по всей стране однородный снежный покров растаял.

Самые сильные порывы ветра - 24,4 метра в секунду - наблюдались 1 февраля в Вентспилсе.

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