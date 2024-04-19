Ночью температура воздуха опустится ниже нуля

Облачность будет небольшой и переменной, местами возможен кратковременный снег. Будет дуть слабый ветер.

Днем облаков станет больше, в отдельных местах ожидаются небольшие кратковременные осадки. Сильные дожди пройдут во второй половине дня и вечером в Селии и Латгале, начиная с юга.

Будет дуть слабый ветер переменного направления, в Курземе - умеренный северный, северо-западный ветер, на севере Видземе - западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +5...+9 градусов, местами на побережье не превысит +3 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая или переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый, ближе к вечеру - умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, местами в пригороде похолодает до -4 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

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