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В четверг ожидается довольно холодная погода, местами возможен снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Аист на поле
Аист на поле Фото: dpa/scanpix

Из-за холодной погоды в четверг в Латвии местами возможен снег, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет преимущественно облачно, местами в западных и центральных районах пройдут небольшие дожди.

В утренние часы в некоторых районах возможен мокрый снег.

Сохранится южный ветер от слабого до умеренного. Воздух днем прогреется до +7…+12 градусов.

В Риге днем будет преимущественно пасмурно. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит +7...+8 градусов.

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