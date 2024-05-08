В четверг ожидается довольно холодная погода, местами возможен снег

Из-за холодной погоды в четверг в Латвии местами возможен снег, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем будет преимущественно облачно, местами в западных и центральных районах пройдут небольшие дожди.
В утренние часы в некоторых районах возможен мокрый снег.
Сохранится южный ветер от слабого до умеренного. Воздух днем прогреется до +7…+12 градусов.
В Риге днем будет преимущественно пасмурно. Сохранится слабый ветер, температура воздуха составит +7...+8 градусов.
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