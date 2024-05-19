Тепло! Синоптики рассказали о погоде на неделю

В ночь на понедельник и утром местами на востоке пройдут дожди, возможны грозы.

Днем дожди и грозы с усилением ветра также прогнозируются во многих местах, но температура воздуха сохранится неизменной.

И во второй половине недели в отдельные дни над территорией Латвии будут собираться дождевые облака, однако дожди по стране будут идти неравномерно.

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