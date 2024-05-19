Тепло! Синоптики рассказали о погоде на неделю

На следующей неделе в Латвии сохранится влияние антициклона и погода будет теплой - во многих районах столбики термометров будут достигать +20 градусов, местами - даже +25...+26 градусов, а в отдельные дни ожидаются дожди, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей геологии и метеорологии (LVĢMC).
В ночь на понедельник и утром местами на востоке пройдут дожди, возможны грозы.
Днем дожди и грозы с усилением ветра также прогнозируются во многих местах, но температура воздуха сохранится неизменной.
И во второй половине недели в отдельные дни над территорией Латвии будут собираться дождевые облака, однако дожди по стране будут идти неравномерно.
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