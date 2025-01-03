Как уже сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение о сильном снегопаде в Курземе. Вечером в пятницу несколько пользователей соцсетей сообщили, что в Лиепае наблюдается метель с разрядами молний.
Видео ⟩ В Лиепае - не только метель, но и молнии
Сегодня вечером, 3 января, и в ночь на субботу на большей части территории страны ожидается снег, местами толщина снежного покрова увеличится на пять сантиметров.
В западной части Латвии ожидается очень сильный снегопад, метель, местами толщина снежного покрова увеличится более чем на 10 см.
Предупреждение будет действовать с 17:00 сегодняшнего дня до 8:00 субботы.
Как указывает LVĢMC, на обширных территориях будет затруднено движение транспорта на дорогах и железной дороге, а также воздушное сообщение.
Передвижение пешеходов и другие активности на открытом воздухе также будут крайне затруднены. Снег и метель вызовут образование снежных заносов на обширных территориях.
Видимость во время снегопада и метели будет значительно ухудшена. Снегопад и влажный снег могут привести к поломке ветвей деревьев и повреждению линий электропередач.
По данным LVĢMC, в ближайшие три часа уровень воды в Лиепае поднимется до +105...+134 сантиметров. Желтое предупреждение действует с 17:15 пятницы до 5:00 субботы.
Энтузиаст метеорологии Мартиньш Бергштейнс сообщил в Х, что в 16:56 в Лиепае начался снегопад с молниями. Несколько жителей Лиепаи также сообщили в соцсетях о сильном снегопаде.
Sniegputenis ar zibens izlādi Liepājā, plkst. 16.56.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) January 3, 2025
📹 Regina A (https://t.co/eI9g6dzSVT) https://t.co/irYbm84wQT pic.twitter.com/CLz938KgAa
Liepājā zibens!!! pic.twitter.com/FeOAy3nleY— Kristiana (@Kristiana_Gb) January 3, 2025
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!