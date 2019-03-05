К вечеру усилится ветер и сильно похолодает

Во вторник в Латвии ожидаются дожди и снег, на побережье будет дуть сильный северный ветер, вечером подморозит и дороги обледенеют, сообщает агентство ЛЕТА.
Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждает, что, начиная с середины дня, на побережье Курземе, а позднее и в других местах на побережье, в том числе и в Риге, порывы северного ветра усилятся до 20-23 метров в секунду.
В первой половине дня сохранится юго-западный ветер, температура воздуха составит +2..+7 градусов. Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, температура воздуха упадет до нуля градусов.
Будет облачно, осадки ожидаются на протяжении всего дня.
В Риге пройдут дожди, во второй половине дня ожидается мокрый снег, вечером - небольшой снег. Температура воздуха составит +5 градусов, но к вечеру начнет дуть северный ветер порывами до 20 метров в секунду, а столбик термометра опустится до -2 градусов, дороги обледенеют.