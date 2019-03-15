Пт, 15.03.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Ciklon - RUS TVNET
  • Погода
  • Погода на пятницу: ожидаются дожди, местами может выглянуть солнце

Погода на пятницу: ожидаются дожди, местами может выглянуть солнце

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу во многих регионах Латвии ожидаются дожди, местами может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.

Больше осадков ожидается к вечеру.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +4..+8 градусов.

В Риге временами возможен дождь, будет дуть умеренный юго-восточной ветер, воздух прогреется до +7 градусов.

Читать также

НАВЕРХ