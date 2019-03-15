Погода на пятницу: ожидаются дожди, местами может выглянуть солнце

Ciklon - RUS TVNETПогодаПогода на пятницу: ожидаются дожди, местами может выглянуть солнцеПогода на пятницу: ожидаются дожди, местами может выглянуть солнцеРусский TVNET/LETA Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии15 марта 2019, 7:34ФОТО: Edijs Pālens/LETAВ пятницу во многих регионах Латвии ожидаются дожди, местами может выглянуть солнце, прогнозируют синоптики.Больше осадков ожидается к вечеру.Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит +4..+8 градусов.В Риге временами возможен дождь, будет дуть умеренный юго-восточной ветер, воздух прогреется до +7 градусов. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариилатвияпогодарига