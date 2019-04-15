Во вторник воздух прогреется до +17 градусов

Во вторник, 16 апреля, во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +13..+17 градусов, только на западном побережье Рижского морского залива она не превысит +7..+11 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ночью на большей части территории страны, а в первой половине дня - в Лиепайское крае сохранится облачность.
Восточный, северо-восточный ветер будет слабым до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +4 градусов.
В Риге в ночь на вторник будет облачно, воздух охладится до +4 градусов. Днем ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется до +16..+17 градусов, будет дуть слабый до умеренного северо-восточный ветер.