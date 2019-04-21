На следующей неделе потеплеет до +26; не обойдется и без гроз с ливнями

Во второй половине следующей неделе температура воздуха в Латвии поднимется до +26 градусов, ожидаются грозовые ливни, сообщает агентство LETA.
С понедельника по четверг прогнозируется преимущественно сухая и солнечная погода. Уже в начале недели температура превысит отметку в +20 градусов, однако ночью по-прежнему возможны заморозки.
Будет дуть юго-восточный ветер, периодически он будет порывистым. В среду в Курземе и Земгале порывы ветра могут достичь 15-19 метров в секунду. В таких условиях погода будет особо пожароопасной.
Самым теплым днем недели, скорее всего, станет пятница или суббота, когда не будет теплее +20 градусов лишь на части побережья, а в других районах ожидается жара до +26 градусов. Пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Ночью температура воздуха на большей части страны сохранится выше +10 градусов.
Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, в следующее воскресенье станет гораздо прохладнее. Не будет жарко и в начале мая, когда температура воздуха по ночам будет опускаться ниже нуля градусов.