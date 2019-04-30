Завтра днем после холодной ночи потеплеет до +20 градусов

В первый день мая в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется на 1 градус, хотя ночь будет холодной, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду - от -3 градусов местами в Видземе и северной части Курземе до +7 градусов местами в Латгале и Селии, где облачность будет больше.
Во второй половине дня воздух прогреется до +15..+20 градусов, лишь местами на морском побережье будет не больше +12 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер будет преимущественно слабым.
В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не ожидается, ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха ночью - до +6 градусов, в пригородах местами - около нуля. Днем воздух прогреется до +19 градусов, вблизи моря будет на несколько градусов прохладнее.