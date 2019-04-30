Завтра днем после холодной ночи потеплеет до +20 градусов

Минимальная температура воздуха в ночь на среду - от -3 градусов местами в Видземе и северной части Курземе до +7 градусов местами в Латгале и Селии, где облачность будет больше.

Во второй половине дня воздух прогреется до +15..+20 градусов, лишь местами на морском побережье будет не больше +12 градусов. Существенных осадков не ожидается, ветер будет преимущественно слабым.