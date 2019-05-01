Достаем зонты! Четверг будет самым дождливым днем с марта

В четверг, 2 мая, в Латвии будет преимущественно облачная и ветреная погода, временами с дождем - ожидается самое большое с марта количество осадков, прогнозируют синоптики.
Ночью начиная с запада облачность увеличится, к вечеру четверга количество осадков местами может превысить 10 мм.
Юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/сек.
Минимальная температура воздуха ночью - от +3 до +8 градусов, максимальная днем - от +7 до +12 градусов.
В Риге в четверг временами возможны дожди, будет облачно, скорость юго-западного ветра увеличится до 14 м/сек. Температура воздуха - от +7 градусов ночью до +11 градусов днем.