Ср, 1.05.2019
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Достаем зонты! Четверг будет самым дождливым днем с марта

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Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 2 мая, в Латвии будет преимущественно облачная и ветреная погода, временами с дождем - ожидается самое большое с марта количество осадков, прогнозируют синоптики.

Ночью начиная с запада облачность увеличится, к вечеру четверга количество осадков местами может превысить 10 мм.

Юго-западный ветер в порывах усилится до 12-17 м/сек.

Минимальная температура воздуха ночью - от +3 до +8 градусов, максимальная днем - от +7 до +12 градусов.

В Риге в четверг временами возможны дожди, будет облачно, скорость юго-западного ветра увеличится до 14 м/сек. Температура воздуха - от +7 градусов ночью до +11 градусов днем.

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