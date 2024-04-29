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В понедельник воздух прогреется до +22 градусов

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Цветущее дерево
Цветущее дерево Фото: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник в Латвии воздух прогреется до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Как сообщает агентство LETA, день будет облачным, однако с утра на востоке страны ожидаются прояснения. Вечером местами в западном и центральном районах страны возможны кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, который станет порывистым, а воздух прогреется до +17...+22 градусов.

В Риге днем небо затянет облаками, однако осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, восточный, ветер. Воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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