Четверг несет прохладу и дожди

Во многих местах Латвии ожидается туман. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах - до 13-18 м/сек. Температура воздуха ожидается от +7 до +12 градусов.

В Риге в четверг временами возможны дожди, будет облачно, скорость юго-западного ветра увеличится до 15 м/сек. Температура воздуха - до +11 градусов днем.