Чт, 2.05.2019
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Четверг несет прохладу и дожди

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Капли дождя на стекле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг в Латвии будет преимущественно облачно, временами дождь, местами возможны ливни, вечером - мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Во многих местах Латвии ожидается туман. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах - до 13-18 м/сек. Температура воздуха ожидается от +7 до +12 градусов.

В Риге в четверг временами возможны дожди, будет облачно, скорость юго-западного ветра увеличится до 15 м/сек. Температура воздуха - до +11 градусов днем.

Погодные условия в Латвии определяет циклон, атмосферное давление на уровне моря понизилось до 742-745 мм ртутного столба.

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