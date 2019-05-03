В пятницу тепло не будет; возможны осадки в виде дождя и снега

Несмотря на то, что в пятницу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, воздух прогреется только до +6..+11 градусов, местами на побережье не будет теплее +4 градусов, сообщает агентство LETA.
Местами ожидается небольшой кратковременный снег и дождь. Порывы западного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду.
В Риге ожидается частично облачная погода, возможны небольшие кратковременные осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду, позднее его сменит более слабый северо-западный ветер, а температура воздуха не превысит +8 градусов.