Пт, 3.05.2019
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В пятницу тепло не будет; возможны осадки в виде дождя и снега

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на то, что в пятницу в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, воздух прогреется только до +6..+11 градусов, местами на побережье не будет теплее +4 градусов, сообщает агентство LETA.

Местами ожидается небольшой кратковременный снег и дождь. Порывы западного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду.

В Риге ожидается частично облачная погода, возможны небольшие кратковременные осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью до 13 метров в секунду, позднее его сменит более слабый северо-западный ветер, а температура воздуха не превысит +8 градусов.

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