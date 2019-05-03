Прошедший апрель был одним из самых теплых в истории Латвии

Апрель этого года был не только самым засушливым в истории метеонаблюдений, но и третьим самым теплым, сообщает Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.
Как сообщалось, количество осадков в апреле этого года составило 9% от нормы - только 3 мм.
Средняя температура воздуха в апреле в Латвии составила +7,8 градуса или на 2,1 градуса выше нормы, и наряду с апрелем прошлого года нынешний апрель стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений.
Минимальная температура в апреле была -7,9 градуса 2 апреля, максимальная +27 градусов 27 апреля в Лиепае и Павилосте, что стало новым рекордом тепла для этого дня. В Лиепае, Вентспилсе и Резекне были побиты температурные рекорды всего месяца.