Прошедший апрель был одним из самых теплых в истории Латвии

Как сообщалось, количество осадков в апреле этого года составило 9% от нормы - только 3 мм.

Средняя температура воздуха в апреле в Латвии составила +7,8 градуса или на 2,1 градуса выше нормы, и наряду с апрелем прошлого года нынешний апрель стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений.