Пт, 3.05.2019
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Прошедший апрель был одним из самых теплых в истории Латвии

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ФОТО: TASS/Scanpix

Апрель этого года был не только самым засушливым в истории метеонаблюдений, но и третьим самым теплым, сообщает Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщалось, количество осадков в апреле этого года составило 9% от нормы - только 3 мм.

Средняя температура воздуха в апреле в Латвии составила +7,8 градуса или на 2,1 градуса выше нормы, и наряду с апрелем прошлого года нынешний апрель стал третьим самым теплым в истории метеонаблюдений.

Минимальная температура в апреле была -7,9 градуса 2 апреля, максимальная +27 градусов 27 апреля в Лиепае и Павилосте, что стало новым рекордом тепла для этого дня. В Лиепае, Вентспилсе и Резекне были побиты температурные рекорды всего месяца.

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