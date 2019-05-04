Прогноз погоды на субботу: возможны снег, град и гроза, будет ветрено

В субботу, 4 мая, на большей части территории Латвии ожидаются кратковременные осадки - дождь, снег и град, сообщает агентство LETA.
Местами возможны гроза и метель. Между облаков будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +7..+12 градусов.
Интенсивные осадки вызовут резкое падение температуры воздуха, что приведет к сильным порывам ветра - местами они могут достигать скорости 16-20 метров в секунду.
В Риге также местами ожидаются осадки и порывы ветра, но также будет светить солнце, а температура воздуха днем составит примерно +10 градусов.