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Прогноз погоды на субботу: возможны снег, град и гроза, будет ветрено

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Флаг Латвии и памятник Свободы. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 4 мая, на большей части территории Латвии ожидаются кратковременные осадки - дождь, снег и град, сообщает агентство LETA.

Местами возможны гроза и метель. Между облаков будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +7..+12 градусов.

Интенсивные осадки вызовут резкое падение температуры воздуха, что приведет к сильным порывам ветра - местами они могут достигать скорости 16-20 метров в секунду.

В Риге также местами ожидаются осадки и порывы ветра, но также будет светить солнце, а температура воздуха днем составит примерно +10 градусов.

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