Прогноз погоды на субботу: возможны снег, град и гроза, будет ветрено

Местами возможны гроза и метель. Между облаков будет проглядывать солнце, а воздух прогреется до +7..+12 градусов.

Интенсивные осадки вызовут резкое падение температуры воздуха, что приведет к сильным порывам ветра - местами они могут достигать скорости 16-20 метров в секунду.