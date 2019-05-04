Синоптики: самой холодной станет ночь на понедельник

Во многих регионах Курземе, Земгале и Видземе, в том числе в столице, самой холодной будет ночь на понедельник, 6 мая, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В ночь на 4 мая самая низкая температура воздуха была зарегистрирована на востоке страны - минус 5 градусов. На севере Курземе температура опустилась до -2 градусов, в окрестностях Риги - до -3 градусов.
Ожидается, что ночь с субботы на воскресенье будет облачной, а воздух остынет до -2..+4 градусов. В ночь на понедельник на западе и в центральных регионах страны при ясной погоде температура может опуститься до -4 градусов и ниже.
Заморозки ожидаются и в последующие две-три ночи, но температура воздуха уже не опустится так низко, как в ночь на 6 мая.
Во второй половине недели станет теплее, ожидается дождь.