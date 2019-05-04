В воскресенье пройдут дожди с мокрым снегом

В воскресенье во многих регионах Латвии пройдут дожди с мокрым снегом, прогнозируют синоптики.
Ожидается переменная облачность, солнечно будет только на западе страны.
Температура воздуха ночью понизится до -2..+4 градусов. Максимальная температура днем составит +5..+11 градусов, в Латгале - до +14 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, во второй половине дня - с прояснениями. На исходе ночи и в первой половине дня возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до +2..+4 градусов, днем составит до +9 градусов.