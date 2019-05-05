В Риге вечером небо начнет проясняться

В воскресенье, 5 мая, во многих регионах Латвии, в основном в Видземе и на востоке Земгале, ожидаются дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.
Самое солнечное воскресенье будет в Курземе, солнце выглянет также в Латгале, а во второй половине дня - в центральной части страны.
Будет дуть слабый до умеренного западный и северный ветер, в Латгале - южный ветер.
Температура воздуха повысится до +5..+11 градусов, в Латгале - до +15 градусов.
В Риге возможен небольшой дождь, днем и вечером небо начнет проясняться. Температура к вечеру повысится до +9 градусов.
Галерея: Промозглый весенний день в Риге