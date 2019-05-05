Вс, 5.05.2019
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В Риге вечером небо начнет проясняться

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Промозглый день в столице

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 5 мая, во многих регионах Латвии, в основном в Видземе и на востоке Земгале, ожидаются дождь и мокрый снег, прогнозируют синоптики.

Самое солнечное воскресенье будет в Курземе, солнце выглянет также в Латгале, а во второй половине дня - в центральной части страны.

Будет дуть слабый до умеренного западный и северный ветер, в Латгале - южный ветер.

Температура воздуха повысится до +5..+11 градусов, в Латгале - до +15 градусов.

В Риге возможен небольшой дождь, днем и вечером небо начнет проясняться. Температура к вечеру повысится до +9 градусов.

Галерея: Промозглый весенний день в Риге

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