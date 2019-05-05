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  • Так холодно в мае не было больше 50 лет. В ночь на понедельник обещают рекорд

Так холодно в мае не было больше 50 лет. В ночь на понедельник обещают рекорд

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на понедельник, 6 мая, температура воздуха в Латвии понизится до -1..-5 градусов, и только на востоке и местами в Курземе заморозков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Во многих регионах это будет самая холодная ночь мая, которая может причинить большой вред цветущим садам.

Ожидается, что местами 6 мая будет побит рекорд холода 1965 года, когда в этот день было зарегистрировано -4,7 градуса.

Ночью будет почти безветренно, местами возможен туман.

Днем ожидается незначительная облачность, на востоке Латгале пройдет дождь.

Температура воздуха днем составит +10..+14 градусов, местами на побережье - +6..+9 градусов.

В Риге в понедельник будет сухо и преимущественно солнечно.

Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, в пригороде ожидаются заморозки до -4 градусов. В течение дня воздух прогреется до +14 градусов, у моря - до +10 градусов.

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