Так холодно в мае не было больше 50 лет. В ночь на понедельник обещают рекорд

В ночь на понедельник, 6 мая, температура воздуха в Латвии понизится до -1..-5 градусов, и только на востоке и местами в Курземе заморозков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Во многих регионах это будет самая холодная ночь мая, которая может причинить большой вред цветущим садам.
Ожидается, что местами 6 мая будет побит рекорд холода 1965 года, когда в этот день было зарегистрировано -4,7 градуса.
Ночью будет почти безветренно, местами возможен туман.
Днем ожидается незначительная облачность, на востоке Латгале пройдет дождь.
Температура воздуха днем составит +10..+14 градусов, местами на побережье - +6..+9 градусов.
В Риге в понедельник будет сухо и преимущественно солнечно.
Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, в пригороде ожидаются заморозки до -4 градусов. В течение дня воздух прогреется до +14 градусов, у моря - до +10 градусов.