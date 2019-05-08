В четверг станет теплее, но усилится ветер

В четверг порывистый восточный ветер принесет в Латвию более теплый воздух, прогнозируют синоптики.
Ночью будет малооблачно, температура воздуха понизится до +1..+6 градусов, местами на востоке страны - до 0..-2 градусов.
Днем восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до +15..+19 градусов, но побережье Рижского залива - до +10..+14 градусов.
День будет солнечным, осадков не ожидается.
В Риге восточный, юго-восточный ветер усилится до 12 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +5 градусов, в пригородах - +2..+4 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов.