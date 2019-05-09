Четверг будет теплым, но усилятся ветер и облачность

В четверг в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, однако в течение дня с юго-востока страны начнут собираться облака, сообщает агентство LETA.
Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха днем будет самой высокой с 1 мая - воздух прогреется до /+14..+19 градусов, немного прохладнее будет на курземском побережье Рижского залива.
В Риге солнце прогреет воздух до +18 градусов, а порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду