Чт, 9.05.2019
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Четверг будет теплым, но усилятся ветер и облачность

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ФОТО: SIPA/Scanpix

В четверг в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, однако в течение дня с юго-востока страны начнут собираться облака, сообщает агентство LETA.

Порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет самой высокой с 1 мая - воздух прогреется до /+14..+19 градусов, немного прохладнее будет на курземском побережье Рижского залива.

В Риге солнце прогреет воздух до +18 градусов, а порывы восточного, юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду

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