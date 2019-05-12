Вс, 12.05.2019
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Погода в День матери побалует. Потеплеет до +20 градусов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В воскресенье, 12 мая, в Латвии облачность рассеется, а в Курземе ясная погода сменится небольшой облачностью, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в восточных краях, возможен дождь.

Воздух прогреется до +16..+20 градусов, лишь местами на морском побережье будет не теплее +12 градусов.

Слабый южный и западный ветер во второй половине дня сменится северным и восточным.

В Риге облачность уменьшится, осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха повысится до +18 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря - 763-765 мм ртутного столба.

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