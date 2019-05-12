Погода в День матери побалует. Потеплеет до +20 градусов

В воскресенье, 12 мая, в Латвии облачность рассеется, а в Курземе ясная погода сменится небольшой облачностью, прогнозируют синоптики.
Местами, в основном в восточных краях, возможен дождь.
Воздух прогреется до +16..+20 градусов, лишь местами на морском побережье будет не теплее +12 градусов.
Слабый южный и западный ветер во второй половине дня сменится северным и восточным.
В Риге облачность уменьшится, осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха повысится до +18 градусов.
Погодные условия в Латвии определяет область высокого давления. Атмосферное давление на уровне моря - 763-765 мм ртутного столба.