Чт, 16.05.2019
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Еще теплее! В четверг ожидается +19 градусов

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Кот и цветок. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В четверг в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, температура воздуха поднимется еще на один градус, прогнозируют синоптики.

В юго-восточной части страны из-за небольшой облачности солнце будет тусклым.

Ночью при небольшом северо-восточном ветре температура воздуха понизится до +2..+8 градусов, на высоте травы возможны заморозки.

Днем восточный, северо-восточный ветер в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +16..+20 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +12..+15 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно, скорость восточного ветра в порывах - до 11 м/сек. Температура воздуха ночью - не ниже +6 градусов, после полудня воздух прогреется до +19 градусов.

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