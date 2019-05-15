Еще теплее! В четверг ожидается +19 градусов

Днем восточный, северо-восточный ветер в порывах будет достигать 9-14 м/сек. Воздух прогреется до +16..+20 градусов, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +12..+15 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно, скорость восточного ветра в порывах - до 11 м/сек. Температура воздуха ночью - не ниже +6 градусов, после полудня воздух прогреется до +19 градусов.