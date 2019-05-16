Чт, 16.05.2019
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В четверг будет ветрено, воздух прогреется до +21 градуса

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Весенний день

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В четверг, 16 мая, в Латвии будет сухая и солнечная погода, на юге страны ожидается облачность, прогнозируют синоптики.

Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах увеличится до 10-15 м/сек, самым ветреным день будет в Курземе.

Температура воздуха после полудня повысится до +17..+21 градуса, на Курземском побережье Рижского морского залива - до +13..+15 градусов.

В Риге воздух прогреется до +19..+20 градусов, ветер в порывах усилится до 12 м/сек.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря - 768-771 мм ртутного столба.

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