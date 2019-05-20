Как долго продержится жара? Прогноз погоды на неделю

До среды температура воздуха будет достигать +24..+29 градусов, прохладнее будет в некоторых местах на побережье.

В четверг в некоторых местах страны, особенно в восточных регионах, еще будет жаркая погода.

В конце недели температура воздуха может опуститься до +18..+23 градусов на территории Латвии и до +12..+17 в районах побережья.

Практически в течение всей недели возможны грозовые облака и дожди, однако осадки ожидаются только в отдельных районах, поэтому в целом по стране сохранится сухая погода.