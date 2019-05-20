Как долго продержится жара? Прогноз погоды на неделю

Во второй половине этой недели в Латвии ожидается похолодание, сообщают синоптики.
До среды температура воздуха будет достигать +24..+29 градусов, прохладнее будет в некоторых местах на побережье.
В четверг в некоторых местах страны, особенно в восточных регионах, еще будет жаркая погода.
В конце недели температура воздуха может опуститься до +18..+23 градусов на территории Латвии и до +12..+17 в районах побережья.
Практически в течение всей недели возможны грозовые облака и дожди, однако осадки ожидаются только в отдельных районах, поэтому в целом по стране сохранится сухая погода.
Гроза локально может может привести к сильным ливням, порывам ветра и граду.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о жаре до среды.
Во многих лесах страны сохранится высокая пожароопасность.
На юго-востоке страны объявлено оранжевое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах. В других местах силе желтое предупреждение.