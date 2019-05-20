Пн, 20.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Как долго продержится жара? Прогноз погоды на неделю

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Пляж. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Во второй половине этой недели в Латвии ожидается похолодание, сообщают синоптики.

До среды температура воздуха будет достигать +24..+29 градусов, прохладнее будет в некоторых местах на побережье.

В четверг в некоторых местах страны, особенно в восточных регионах, еще будет жаркая погода.

В конце недели температура воздуха может опуститься до +18..+23 градусов на территории Латвии и до +12..+17 в районах побережья.

Практически в течение всей недели возможны грозовые облака и дожди, однако осадки ожидаются только в отдельных районах, поэтому в целом по стране сохранится сухая погода.

Гроза локально может может привести к сильным ливням, порывам ветра и граду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о жаре до среды. 

Во многих лесах страны сохранится высокая пожароопасность.

На юго-востоке страны объявлено оранжевое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах. В других местах силе желтое предупреждение.

Читать также

НАВЕРХ